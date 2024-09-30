気象庁は30日午前7時5分、台風情報を発表した。台風18号(アジア名クラトーン)は同6時現在、大型で非常に強い台風に発達し、バシー海峡の北緯20度00分、東経122度10分にあって、ゆっくりした速さで西北西へ進んでいる。中心の気圧は940ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルで中心から半径150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっている。中心から半径500キロ以内では風速15メートル