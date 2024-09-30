元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が30日までに自身のSNSを更新。27日に投開票が行われた自民党の総裁選で決選投票の末に敗れた高市早苗経済安全保障担当相について言及した。総裁選では、5度目の挑戦となった石破茂元幹事長が第28代総裁に選出された。過去最多9人が立候補する混戦。1回目投票で過半数獲得の候補者が出ず、高市早苗経済安全保障担当相が1位、石破氏が2位。両氏による決選投票で石破氏が21票差で勝利した。