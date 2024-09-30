Andy Sullivan[ワシントン ２７日 ロイター] - 米司法省は２７日、トランプ前大統領の選挙陣営をハッキングし、１１月の大統領選に干渉したとして、イラン革命防衛隊の隊員３人を起訴したと発表した。イランは２６日、同国が元米政府高官を標的にしたという主張は根拠がないとコメントしていた。ガーランド米司法長官は記者会見で、３被告がトランプ陣営の弱体化を狙ったと指摘。今回の選挙戦で「イランのサイバー活動がますま