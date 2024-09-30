高松南警察署 警察によりますと、29日午後8時50分ごろ、自宅で夫の首を包丁で切り付けて殺そうとしたとして高松市に住む職業不詳の58歳の女が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 夫は左の首を切るけがをしましたが、命に別状はありません。 女が119番通報し、消防からの連絡で現場に駆け付けた警察官が女を現行犯逮捕しました。 警察の調べに対し、女は「包丁を夫の首に近づけたのは間違いないが、切ってはいな