日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1527（-94.5-5.83%） オリックス3399（-67-1.93%） クボタ2035（-91-4.28%） みずほＦＧ2851（+33+1.17%） 野村ＨＤ779（-29.1-3.60%） トヨタ自動車2600（-151.5-5.51%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出