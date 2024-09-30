東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値142.21高値146.49安値142.07 149.53ハイブレイク 148.01抵抗2 145.11抵抗1 143.59ピボット 140.69支持1 139.17支持2 136.27ローブレイク ユーロドル 終値1.1162高値1.1203安値1.1125 1.1280ハイブレイク 1.1241抵抗2 1.1202抵抗1 1.1163ピボット 1.1124支持1 1.1085支持2 1.1046ロ&#12