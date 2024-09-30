日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）が２９日に放送された。１９７４年に始まった「おしゃれシリーズ」の５０周年記念で歴代ＭＣが集結し、懐かしい思い出を振り返った。フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏は「オシャレ３０・３０」（１９８７年１月〜９４年６月）、「おしゃれカンケイ」（９４年７月〜２００５年３月）で足かけ１８年３か月にわたり司会を務めた。「３０―」でコンビを組んでいた阿川泰子か