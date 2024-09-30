【ソウル聯合ニュース】韓国世論調査会社のリアルメーターが３０日に発表した調査結果によると、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の支持率は２５．８％で、前週の調査から４．５ポイント下落した。同社の調査でこれまで最低だった今月第２週（２７．０％）を下回り、就任後最低を更新した。調査は２３〜２７日に全国の１８歳以上の２５０７人を対象に実施された。不支持率は４．６ポイント上昇の７０．８％で、就任後初めて７０％