9月30日（月）の『10万円でできるかな』では、サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がお金にまつわるアレコレを調査＆検証する人気企画「クイズ ハウマッチマン」を放送。【映像】キスマイのメンバーが頭を下げて直接交渉！オリジナルの“バスツアー”を考案今回はスタジオゲストに梅沢富美男と柳原可奈子を迎え、「物価高にもかかわらず爆買い客が殺到する店」を大調査。知らないと損する特ダネ・クイズも織り交ぜながら、世知辛い物価