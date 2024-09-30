会見でお披露目された、KDDIの技術などをフル活用したローソンのイメージ店舗（撮影：尾形文繁）「どうやってわれわれがサポートしていくか、話したい」9月18日に都内のホテルで開かれた、ローソンの今後の運営方針などに関する記者会見。その壇上で、KDDIの郄橋誠社長の口から最初に語られたのは、「サポート」という言葉だった。KDDIと三菱商事による、ローソンの共同経営がいよいよ本格化する。8月に両社の折半出資体制へ