女優の趣里が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『モンスター』(10月14日スタート 毎週月曜22:00〜※初回15分拡大)の初回ゲストが、30日に発表された。左から美波、萩原利久、藤吉夏鈴＝カンテレ提供○■趣里、GP帯連ドラ初主演『モンスター』趣里にとってGP帯連ドラ初主演となる本作は、“常識”にとらわれず、“感情を排除”して相手と向き合う得体の知れないモンスター弁護士・神波亮子が、時に法が追いついていない令和