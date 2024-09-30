トコジラミ駆除サービスでは、隅々まで調査が行われる。素人が簡単に処理できるわけではないのだ（写真：ダスキン）2023年秋、韓国での大発生が話題となったトコジラミ。その被害は日本でも広がっている。日本ペストコントロール協会の機関誌『ペストコントロール』に掲載された「令和4年度 害虫等相談件数集計報告」によると、2009年に130件だった相談件数が、2022年には683件、約5倍になった。トコジラミは繁殖力が高く、いった