○経済統計・イベントなど ０８：５０日・鉱工業生産（速報値） ０８：５０日・商業動態統計 １０：３０日・２年物利付国債の入札 １０：３０中・製造業購買担当者景気指数 １０：４５中・財新製造業購買担当者景気指数 １０：４５中・財新サービス部門購買担当者景気指数 １４：００日・新設住宅着工戸数 １５：００独・輸入物価指数 １５：００独・小売売上高 １５：００英・ＧＤＰ（国内