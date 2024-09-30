11月29日に公開されるCGアニメーション完全新作映画『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』の予告編とメインビジュアルが公開された。 参考：相葉雅紀＆大塚明夫のキャラが明らかに『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』特報 本作は、モルモットが車になった世界で「モルカー」たちが繰り広げる、癒しあり、友情あり、冒険あり、ハチャメチャアクションありのスト