モデル・女優のKoki,が、『女神降臨 Before』(2025年3月20日)、『女神降臨 After』(2025年5月1日日公開)二部作の主演を務めることが30日、明らかになった。Koki,同作はyaongyi(ヤオンイ)氏による同名漫画の実写化作。主人公の麗奈(Koki,)は、地味で冴えない容姿から学校でいじめられ、やがて不登校になってしまう。しかし、メイクとの運命の出会いで誰もが振り向く女神へと大変身を遂げた。罪レベルな美しさと、転校先での煌めく学