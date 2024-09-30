元日本テレビアナウンサーの藤井貴彦が、フジテレビ系バラエティ特番『日本じゃ放送できません!? 世界ヒジョーシキTV』(10月5日18:30〜 ※一部地域除く)で、フジ系番組でMCを初担当する。藤井貴彦この番組は、世界各国から日本の常識ではありえない“ヒジョーシキ”な番組を紹介するもの。藤井とともに、井口浩之(ウエストランド)、石原良純、トラウデン直美、水野美紀、藤本万梨乃アナがスタジオ出演する。序盤に登場するのは、タ