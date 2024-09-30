日本テレビ系ニュース番組『Oha!4 NEWS LIVE』(毎週月〜金曜4:30〜)では、きょう30日から各曜日のキャスターが変更。火曜の新MCとして市來玲奈アナウンサーが加入する。(左から)林田美学アナ、市來玲奈アナ、河出奈都美アナ、石川みなみアナ、佐藤真知子アナこれまで担当していた忽滑谷こころアナと弘竜太郎アナに代わり、市來アナと伊藤遼アナが加入。月曜は、林田美学アナとラルフ鈴木アナ。火曜は、市來アナと中野謙吾アナ。水