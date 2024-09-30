◇陸上 Yogibo Athletics Challenge Cup 2024(29日、新潟・デンカビッグスワンスタジアム)女子800mに“スーパー高校生”、16歳の久保凛選手が出場。他を寄せ付けない圧巻の走りで、優勝を飾りました。陸上・日本グランプリシリーズの第14戦・新潟大会。パリ五輪代表が集結した今大会には、注目の高校生らも出場しました。女子800mはタイムレースで行われ、最終3組には、この種目の日本記録保持者・16歳の久保凛選手が登場しました