Francois Murphy［ウィーン２９日ロイター］ - ２９日実施されたオーストリア国民議会（下院、１８３議席）の総選挙は、公共放送オーストリア放送の得票予測によると、極右政党の自由党が初めて第１党となる情勢だ。欧州で移民を巡る懸念により極右系政党への支持が広がっている状況が鮮明になった。同放送の予測によると、キクル党首が率いる自由党の得票率は２８．８％と、ネハンマー首相の保守、国民党の２６．３％を若