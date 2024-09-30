MLB7年目のレギュラーシーズン終了米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）の敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。4打数1安打1盗塁で、チームは2-1で勝利した。これがレギュラーシーズン最終戦。エンゼルスからの移籍1年目は打率.310、54本塁打、130打点、59盗塁となった。首位打者争いでアラエス（パドレス）に及ばず、3冠王こそ逃したが、自身初の2冠は確実。リーグでは現時点で衝撃の“11冠”となって