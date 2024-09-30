Instagramアカウント『晴れ時々みぞれとあられ』に、猫のみぞれちゃんがボールを追いかける際に顔も一緒に動いてしまう動画が投稿されました。みぞれちゃんの顔の動きが可愛らしく110万回を超える再生回数を記録。投稿を見たユーザーからは「顔ごと振ってる！」などのコメントが寄せられています。