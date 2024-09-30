漫画・TVアニメ「チェンソーマン」より、人気キャラ「マキマ」のフィギュア「チェンソーマン マキマ 1/7スケール 完成品フィギュア」が登場。ホビー通販大手「あみあみ」で予約を受け付けている。 【写真】優しさ、冷徹さ、ミステリアス…頭から足先まで「マキマ」完全再現！ 内閣官房長官直属のデビルハンターが立体化。デンジに見せる優しさや、敵には一切の容赦を与えない冷徹さ、ミステリ