モデルでタレントの藤田ニコル（26）がこのほど、結婚情報誌「ゼクシィ」11月号（9月21日発売）の別冊付録「Dress Coordinate PERFECT BOOK」に起用された。冊子内では15種類のウエディングドレスを着こなしてみせた。 【写真多数】15種類のウエディングドレスに身を包んだにこるん流石の着こなしです！ 藤田は2023年に俳優の稲葉友との結婚を発表。ゼクシィのインタビューで、結婚後の生活に変化があるか聞かれると