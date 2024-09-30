TGS2024 『東京ゲームショウ2024』（幕張メッセ）が29日、４日間の会期を終えた。過去最多となる44の国・地域から985の企業・団体が出展した本展。リアル会場における総来場者数は27万4739人となった。【写真・動画】彩ったコスプレイヤーたち（写真26枚・動画68人）家庭用ゲーム機からスマートデバイス、PC、VRまでさまざまなプラットフォームに向けた新作タイトルがお披露目され、さらには、ゲーム産業の広がりを