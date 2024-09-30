Kakaoエンターテインメント（以下、Kakao）が相次いで新人アーティストのニュースを伝え、業界と音楽ファンの関心を集めている。SMとの北米統合法人が、イギリスの現地パートナーと披露するイギリスのボーイズグループDEAR ALICE、今月デビューしたアンテナのボーイズバンドDragon Pony、来年デビュー予定のSTARSHIPエンターテインメントのボーイズグループまで、様々なジャンルの新人アーティストのデビューニュースが続々と伝え