２３日の代表選で野党第一党である立憲民主党の代表となった野田佳彦元首相（６７）が、このほどスポーツ報知の単独インタビューに応じた。自民党の石破茂新総裁（６７）をプロレスラーのハーリー・レイスに例え、「逆エビ固めでタップさせたい」と政権交代へ向け宣戦布告した。次期衆院選にむけ、がっぷり四つに組んだ党首討論がみられそうだ。（樋口智城、瀬戸花音）同い年で、血液型はＢ型、日本酒が好きで、キャンディ