社交運が○。疎遠だった人との関係も復活しそう。仕事はワーススタイルを思い切って変えると吉。モチベーションが一気にアップします。美容もイメチェンにツキあり。恋愛は個性的なタイプに惹かれがち。ユニークなアピールが進展キー。また、金運は週末に行くほど堅実に。