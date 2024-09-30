社心身の重さを感じる週。仕事も気分が乗れずダラダラモードに。資格取得など新天地に眼を向けると吉。金運は分不相応な買い物をしそう。見栄を張る相手とは距離を置くこと。恋愛は意外なところに出会いが潜んでいそう。レジャーや婚活もいつもと違うスポットに足を運んで。