有益な人脈を得られる週。仕事で繋がりを持ちたかった人と接点も持てそう。金運はラッキーサプライズの星回り。お財布の新調も財運アップに。また、恋愛は多方面に出会いが。アクティブに行動するほど素敵な運命を引き寄せられます。カップルはあなたの浮気心が心配。