ワクワクするような将来のビジョンが見える週。仕事は裏方作業も表舞台も変幻自在に活躍できそう。リーダー的なポジションで成功を射止める暗示も。恋愛は出会い運が華やか。知的で会話上手な相手と発展するかも。また金運は4がラッキーナンバー。自己投資もツキあり。