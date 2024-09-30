◆米大リーグレッドソックス３―１レイズ（２９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス吉田正尚外野手が、２９日（日本時間３０日）、近日中にも米国内で右肩を手術する可能性を示唆した。公式戦最終戦（対レイズ）の前に、本拠地フェンウェイパークでメディアに対応。春キャンプ中から右肩痛に苦しんできたことを明かした。吉田は、同試合に欠場した。メジャー２年目は１０８試合に出場し