◆米大リーグロッキーズ１―２ドジャース（２９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、４打数１安打、１盗塁でレギュラーシーズン最終戦を終えた。打率は３割１分で逆転での首位打者、三冠王はならなかったが、１２試合連続安打、３試合連続盗塁で締めくくった。本塁打王（５４本）と打点王（１３