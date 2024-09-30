[キーウ ２８日 ロイター] - ウクライナ北東部ハリコフ州で２８日、２カ所にわたるロシア軍の攻撃によって、ウクライナ最高裁の判事１人を含む計４人が死亡した。地元検察などが明らかにした。最高裁判事はロシアのドローン攻撃で死亡。車で住民向け支援物資を運んでいるところだったという。同乗者３人も負傷した。また、ハリコフ州のシネグボフ知事らによれば、州都ハリコフ北方の村では、ロシアの誘導爆弾により３人が死亡