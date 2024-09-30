外角変化球に対する今季前半戦打率は.133→後半戦は.366に向上日本ハムの清宮幸太郎内野手は7年目の今季、春季キャンプ直前に左足を捻挫した影響で出遅れ。4月途中に1軍合流したものの精彩を欠き、5月から6月にかけて2軍生活が続いた。転機となったのは7月中旬にアリエル・マルティネス捕手からもらったアドバイスのようだ。前半戦最後の2試合で計7安打2本塁打をマークし、その後も勢いを維持。後半戦は打率.335、9本塁打をマー