自民党の石破新総裁は30日、新たな党役員人事を決定し、新体制が本格始動します。【映像】新たな党役員人事の一覧最高顧問に麻生太郎副総裁、副総裁に菅義偉前総理大臣、幹事長に森山裕総務会長、総務会長に鈴木俊一財務大臣、政調会長に小野寺五典元防衛大臣、選対委員長に小泉進次郎元環境大臣を起用します。閣僚人事では、総務大臣に村上誠一郎元行革担当大臣、法務大臣に牧原秀樹元経産副大臣、財務大臣に加藤勝信元官房