能登半島を襲った豪雨では、これまでに11人が死亡し、今も4人の安否や行方がわかっていません。また身元のわからない2人の遺体が見つかっています。【映像】現地を捜索する様子石川県輪島市の塚田川近くでは住宅などが流され、中学3年生の喜三翼音さん（14）や前川政二さん（80）と連絡が取れなくなっています。現場では29日も自衛隊や消防、海上保安庁などが集まり、約470人態勢で捜索が行われました。石川県によりますと、