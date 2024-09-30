能登半島地震の影響で、東京・青梅市に避難している日本航空高校石川の生徒らが、青梅市民らをミュージカルに無料で招待し感謝を伝えました。【映像】ミュージカルの様子「青梅市の方々は本当に温かい方で街でも声をかけてくれて、皆さんの前でダンスやミュージカルを披露できてとても嬉しかったです」（日本航空高校石川・伊藤美由香さん）日本航空高校石川のダンス部のミュージカルが、避難先の青梅キャンパスで無料で開かれ