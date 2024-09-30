能登半島地震の影響で東京・青梅市に避難している日本航空高校石川の生徒らが青梅市民らをミュージカルに無料で招待し、感謝を伝えました。日本航空高校石川伊藤美由香さん「青梅市の方々は本当に温かくて街中で会っても声掛けをしてくれるので、皆さんの前でダンスやミュージカルを披露できてとてもうれしかったです」日本航空高校石川のダンス部のミュージカルが避難先の青梅キャンパスで無料で開かれました。ミュージカ