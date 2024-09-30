ドジャース・大谷翔平投手（２９）が２９日（日本時間３０日）の敵地ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。レギュラーシーズン最終戦で４打数１安打をマークし、打率３割１分で打ち止めとなった。チームも２―１で逆転勝ちし、５連勝＆シーズン９８勝目で有終の美を飾った。リーグ首位打者争いで最後までデッドヒートを演じた大谷だったが、トップを走っていたルイス・アラエス内野手（２７＝パドレス）の打率３割１分４厘