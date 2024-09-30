17歳の頃の写真と当時を振り返る武田玲奈ら 福原遥、小野花梨、伊藤健太郎、倉悠貴、武田玲奈、松本優作監督が先日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』（配信中）プレミアイベントに登壇した。【動画】福原遥、小野花梨、伊藤健太郎、倉悠貴、武田玲奈の学生時代の写真この日のイベントでは、「あの頃の私たち」と題した高校時代の写真を公開した。17歳の頃に撮った写真を披露したのは武田