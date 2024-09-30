【日本】 鉱工業生産（速報値）（8月）08:50 予想-0.3%前回3.1%（前月比) 予想0.1%前回2.9%（前年比) 【中国】 製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30 予想49.5前回49.1（製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30 予想50.2前回50.3（サービス業PMI（購買担当者指数）) 財新PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:45 予想51.2前回51.2（財