朝のドル円は１４２円５０銭台＝東京為替 ドル円は142円50銭台、先週末は石破新総裁決定報道後に円高が進み、142円07銭を付けた。安値圏で週明けもスタートしたが、少しドル買いが入っている。 USDJPY142.52