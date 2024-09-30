ＮＹ金時間外取引上昇、イスラエルがヒズボラ指導者ナスララ師殺害 東京時間07:28現在 ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2682.50（+14.40+0.56%） NY金価格は時間外で上昇、中東紛争激化懸念から安全資産の金が上昇している。 イスラエルは先週末、親イラン民兵組織「ヒズボラ」の指導者ナスララ師を殺害したほか、イエメンの港湾と複数の発電所も攻撃した。