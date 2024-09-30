本日9月30日（月）24時59分〜25時59分 日本テレビにて「夏の日！風薫る？ドライブトリップ！」を放送。宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、濱田龍臣、貴島明日香、岡田結実が自由気ままな冒険の旅へ！オープンワールドゲーム『原神』の冒険・自由・旅をオマージュした世界が広がる！人気のゲーム好き芸能人4名が、『原神』をオマージュしたさまざまなミッションに挑戦し友情と絆を深めていく、ひと夏の大冒険ドキュメント。宮田、濱田、