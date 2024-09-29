認知症の方を介護する際、「必要以上に手厚い介助」をおこなうことは、逆効果になることもあるそうです。どういうことなのか、介護福祉士の大久保さんに詳しく伺いました。 ≫ 【若年性認知症】なりやすい人の特徴は？ 今からできる予防法を介護福祉士が解説 監修介護福祉士：大久保 圭祐（介護福祉士） 総合病院に6年間勤務し、脳神経外科や整形外科のリハビリテーションを中心に、急性期・回復期・慢性期の全ての時期