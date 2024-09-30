― ダウは137ドル高と3日ぶりに過去最高値を更新、インフレ鈍化を示す米経済指標を好感する買いが優勢 ― ＮＹダウ 42313.00 ( +137.89 ) Ｓ＆Ｐ500 5738.17 ( -7.20 ) ＮＡＳＤＡＱ 18119.59 ( -70.70 ) 米10年債利回り3.750 ( -0.046 ) ＮＹ(WTI)原油 68.18 ( +0.51 ) ＮＹ金 2668.1 ( -26.8 ) ＶＩＸ指数16.96 ( +1.59 ) シカゴ日経225先物 (円建て)37450