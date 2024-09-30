David ShepardsonSteve Holland[ワシントン ２９日 ロイター] - 米東海岸とメキシコ湾岸の港湾労働者が１０月１日からストライキに突入すると、労働組合の国際湾岸労働者協会（ＩＬＡ）が２９日発表した。全米の物流の停滞を引き起こす可能性がある。ＩＬＡは過去数カ月にわたり経営側に大幅な賃上げや港湾自動化事業の停止を求めてきた。２９日の声明で、使用者団体の米海運連合（ＵＳＭＸ）が「半世紀に及ぶ賃金支配に対処