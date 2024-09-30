◆米大リーグカブス０―３レッズ＝延長１０回＝（２９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が２９日（日本時間３０日）、本拠のレッズ戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し、４回先頭の第２打席で中前安打を放った。試合は延長戦の末に０−３で敗れた。出場した試合で５試合連続安打。この日は４打数１安打１四球だった。鈴木は２４日のフィリーズ戦で走塁中に右足首を痛めて２試合欠場していた