◆米大リーグブレーブス２―４ロイヤルズ（２９日・米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ロイヤルズのロバート・ウィット遊撃手が２９日（日本時間３０日）、敵地のブレーブス戦で４打数１安打で打率３割３分２厘で初の首位打者に輝いた。２１１安打と打率はナ・リーグの首位打者確定的なアラエス（パドレス）を抜いてメジャートップ。３２本塁打＆３１盗塁をマークしているが、３０―３０を記録しながら首位打者