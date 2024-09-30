メ～テレ（名古屋テレビ） 29日夕方、名古屋市中川区の住宅街で火災が発生し住宅3軒を焼きました。 29日午後5時20分ごろ名古屋市中川区愛知町の木造2階建て住宅から火が出ました。 現場は名古屋駅から南に約2キロにある住宅街で消防車など30台が出動しました。 火は約7時間半後の30日午前1時すぎに消し止められました。 この火事で火元の住宅と隣接する住宅の計2軒が全焼、近くの住宅1軒にも火が燃え移りました。